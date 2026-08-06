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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand in einer Firma

Wittlich (ots)

Am 05.08.2026 gegen 08:35 Uhr kam es in einer Firma im Industriegebiet von Wittlich zur Rauch- und Brandentwicklung an einer Maschine.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr wurde der Brand durch die Mitarbeiter und die Werksfeuerwehr bekämpft und eingedämmt.

Durch die eintreffenden Feuerwehrkräfte konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Nach erstem Erkenntnisstand dürfte von einem technischen Defekt an der Maschine auszugehen sein.

Es wurde nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt, Schaden entstand lediglich an der betroffenen Maschine.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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