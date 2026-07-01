Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Mit 2,6 Promille am Steuer/Festnahme und Blutentnahme

Mörfelden-Walldorf (ots)

Eine Streife der Polizeistation Mörfelden-Walldorf hat am Dienstagabend (30.06.) in der Okrifteler Straße eine 62-Jährige Autofahrerin gestoppt. Ein Atemalkoholtest ergab anschließend einen Wert von 2,6 Promille. Die Frau wurde daraufhin vorläufig festgenommen und für eine Blutentnahme mit auf die Wache genommen.

Sie wird sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell