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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Erneute Farbschmierereien an Schule
Wer hat etwas gesehen?

Groß-Umstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Freitag (26.6.) und Samstag (27.6.) unbefugt Zutritt zu einem Schulgebäude in der Dresdener Straße und besprühten mehrere Wände mit Farbe. Hierbei entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Unter den Symbolen befand sich auch ein Schriftzug, welcher möglicherweise einen politischen Hintergrund haben könnte, weswegen nun der polizeiliche Staatsschutz in Darmstadt mit dem Fall betraut ist.

Ende Mai bis Anfang Juni spielte sich ein ähnlicher Vorfall an der besagten Schule ab (wir haben berichtet). Ein Tatzusammenhang kann derzeit nicht ausgeschlossen werden und bedarf weiterer Ermittlungen.

Zeugen, welche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 Kontakt aufzunehmen.

Unsere Bezugsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6285628

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Can Kapamaz
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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