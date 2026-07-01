Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Babenhausen (ots)

Am Dienstag, den 30.06.2026, kam es gegen 21:20 Uhr im Bereich der Jane-Addams-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem E-Scooter, bei dem ein Kind verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 28-jähriger Mann aus Babenhausen mit einem PKW den Einmündungsbereich Jane-Addams-Straße/Dietrich-Bonhoeffer-Straße, als er aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem PKW auf die Gegenfahrbahn kam. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem 6-jährigen Kind auf einem E-Scooter. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß setzte der 28-jährige Fahrer die Fahrt mit seinem PKW fort, hielt jedoch in Sichtweite der Unfallstelle an und kehrte fußläufig zurück. Das Fahrzeug entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle und wurde durch eine noch unbekannte Person gefahren. Hierbei soll es sich um einen PKW in der Farbe grau gehandelt haben. Das 6-jährige Kind wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach medizinischer Erstversorgung vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem beteiligten Fahrzeug geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeistation Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

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