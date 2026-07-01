Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brombachtal: Dachstuhlbrand in Langenbrombach/Hauptstraße gesperrt

Brombachtal (ots)

Am Mittwochmorgen (01.07.), gegen 4.30 Uhr, wurde der Polizei und der Feuerwehr der Brand des Dachstuhls einer Doppelhaushälfte in der Hauptstraße in Langenbrombach gemeldet.

Die Brandursache ist noch unklar. Verletzt wurde niemand. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Der durch den Brand entstandene Schaden wird nach ersten vorläufigen Schätzungen auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Die Hauptstraße ist aktuell aufgrund der Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr noch für den Verkehr gesperrt.

Die Kriminalpolizei in Erbach wird die Ermittlungen zur Brandursache übernehmen.

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