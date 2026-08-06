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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Gladbach, Diefenbach, Manderscheid (ots)

Am 05.08.2026 wurde festgestellt, dass in einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum ein bisher unbekannter Fahrzeugführer im Bereich der Landstraße 50 zwischen Gladbach und Dreis aus bisher unbekannten Gründen im Zuge einer Kurve von der Fahrbahn abkam und mit der Schutzplanke kollidierte, welche hierdurch beschädigt wurde. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Am 05.08.2026 wurde festgestellt, dass in einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum ein bisher unbekannter Fahrzeugführer im Bereich der Kreisstraße 25 zwischen Diefenbach und Flußbach aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam und mit der Schutzplanke kollidierte, welche hierdurch beschädigt wurde. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Am 03.07.2026 bereits wurde festgestellt, dass in einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum ein bisher unbekannter Fahrzeugführer im Bereich der Landstraße 16 zwischen Manderscheid und Pantenburg aus bisher unbekannten Gründen im Zuge einer Kurve von der Fahrbahn abkam und mit der Schutzplanke kollidierte, welche hierdurch beschädigt wurde. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen. Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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