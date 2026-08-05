Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vermisste 16-Jährige aufgegriffen

Wittlich (ots)

Am 05.08.2026 14:49 Uhr wurde eine Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 16-Jährigen aus einer Wohngruppe aus Wittlich verbreitet.

Am 05.08.2026 gegen 17:00 Uhr meldete sich die Vermisste, welche selbst auf die Öffentlichkeitsfahndung aufmerksam wurde bei der Polizeiinspektion Wittlich.

Die Vermisste konnte letztlich durch Polizeibeamtinnen und -beamte angetroffen werden, ihr ging es gut.

Die Pressevertreter dürfen gebeten werden, jegliches Bildmaterial der Vermissten zu löschen.

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