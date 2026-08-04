PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Waldbrand

Salmtal (ots)

Als Ergänzung zur Pressesofortmeldung vom 04.08.2026, 18:52 Uhr kann nunmehr durch die Polizeiinspektion Wittlich folgendes als Abschlussmeldung mitgeteilt werden.

Am Dienstag, 4. August 2026, gegen 17:00 Uhr wurden die Integrierte Leitstelle Trier und die Polizei in Wittlich über einen Brand linksseitig (aus Richtung Wittlich kommend) der L 141 zwischen Wittlich und Salmtal informiert.

Aufgrund des Brandes waren mehr als 100 Feuerwehrkräfte sowie der Polizeihubschrauber im Einsatz.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Die L 141 ist aktuell bis zum Abschluss der Nachlöscharbeiten zwischen der Ortslage Salmtal und dem Abzweig Dreis (L 43) gesperrt und der Verkehr wird über die Ortslage Dreis umgeleitet.

Es entstand ein Brandschaden an etwa 2000qm Waldfläche.

Die polizeilichen Ermittlungen vor Ort ergaben keine Hinweise auf eine vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführte Brandursache.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 18:52

    POL-PDWIL: Waldbrand zwischen Wittlich und Salmtal

    Wittlich (ots) - Presseerstmeldung zum Brand an der L 141 zwischen Wittlich und Dreis Am Dienstag, 4. August 2026, gegen 17:00 Uhr wurden die Integrierte Leitstelle Trier und die Polizei in Wittlich über einen Brand linksseitig (aus Richtung Wittlich kommend) der L 141 zwischen Wittlich und Salmtal informiert. Aufgrund des Brandes sind zahlreiche Feuerwehrkräfte sowie der Polizeihubschrauber im Einsatz. Die L 141 ist ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 12:13

    POL-PDWIL: 11-jähriger Junge bei Verpuffung schwer verletzt

    Prüm (ots) - Am Sonntag, 02.08.2026, gegen 20:20 Uhr, kam es in Prüm, Am Stadtwald, zu einem Unfallgeschehen, bei dem ein 11-jähriger Junge schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es beim Spielen mit Deo, Haarspray und Feuer zu einer Verpuffung, durch die der Junge Brandverletzungen erlitt. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik gebracht. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren