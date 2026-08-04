Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Waldbrand zwischen Wittlich und Salmtal

Wittlich (ots)

Presseerstmeldung zum Brand an der L 141 zwischen Wittlich und Dreis

Am Dienstag, 4. August 2026, gegen 17:00 Uhr wurden die Integrierte Leitstelle Trier und die Polizei in Wittlich über einen Brand linksseitig (aus Richtung Wittlich kommend) der L 141 zwischen Wittlich und Salmtal informiert.

Aufgrund des Brandes sind zahlreiche Feuerwehrkräfte sowie der Polizeihubschrauber im Einsatz.

Die L 141 ist aktuell zwischen der Ortslage Salmtal und dem Abzweig Dreis (L 43) gesperrt und der Verkehr wird über die Ortslage Dreis umgeleitet.

Weitere Infos bezüglich des Ausmaßes und betroffener Fläche liegen derzeit noch nicht vor, werden aber nachberichtet.

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