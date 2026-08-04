PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: 11-jähriger Junge bei Verpuffung schwer verletzt

Prüm (ots)

Am Sonntag, 02.08.2026, gegen 20:20 Uhr, kam es in Prüm, Am Stadtwald, zu einem Unfallgeschehen, bei dem ein 11-jähriger Junge schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es beim Spielen mit Deo, Haarspray und Feuer zu einer Verpuffung, durch die der Junge Brandverletzungen erlitt. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik gebracht. Die genauen Umstände des Geschehens sowie die Frage, welche Handlungen den einzelnen beteiligten Kindern zuzuordnen sind, sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zum Schutz der betroffenen Kinder und aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens wird um Verständnis gebeten, dass derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel.-Nr.: 06551/942-0
Fax: 06551/942-50
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 10:58

    POL-PDWIL: "Prümer Sommer" - Mallorca-Party

    Prüm (ots) - Die Sonne lacht und das Thermometer steigt. Heiße Tage, laue Abende und lange Nächte. Die wohl schönste Zeit des Jahres. Raus aus dem Alltag. Raus aus der Routine. Zeit für den "Prümer Sommer". "Prümer Sommer" prägt den Charme der Abteistadt und ist gelebtes Miteinander. "Prümer Sommer" ist Programm. Und das aus Tradition. Auch der Event-Abend am jetzt kommenden Donnerstag steht für Lebensfreude und ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 07:12

    POL-PDWIL: Brand in einer Scheune

    Diefenbach (ots) - Am 03.08.2026 gegen 13:43 Uhr kam es im Bereich der Alten Dorfstraße in Diefenbach zum Brand eines Holzstapels, welcher schnell auf Hecken und letztlich sogar auf eine Scheune übergriff. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Letztlich entstand jedoch ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich, da das Dach der Scheune durch den Brand beschädigt wurde. Die Ermittlungen wurden durch die Beamtinnen ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 07:11

    POL-PDWIL: kleiner Flächenbrand

    Oberöfflingen (ots) - Am 02.08.2026 gegen 11:27 Uhr kam es im Bereich des Waldes von Oberöfflingen in der Nähe der dortigen Autobahnraststätte zu einem kleineren Flächenbrand, welcher durch die Kräfte der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Die Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, wobei sich keine Hinweise auf eine wie auch immer geartete vorsätzliche in Brandsetzung ergaben. Die Ermittlungen wurden durch die Beamtinnen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren