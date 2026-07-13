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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Mehrere beschädigte Fahrzeuge und ein Leichtverletzter nach Unfallflucht

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Samstag (12.07.2026, 02:00 Uhr) ereigneten sich in 
Solingen-Widdert mehrere Verkehrsunfallfluchten. 

Zunächst prallte ein 22-Jähriger mit seinem Ineos Grenadier auf dem 
Hohlenpuhler Weg gegen eine Leitplanke. Ein Zeuge hörte den Knall und
begab sich zur Unfallörtlichkeit. Dort sprach der Mann kurz mit dem 
Fahrzeugführer, bevor dieser flüchtete. 

Die Fahrt des Solingers führte weiter über die Friedrichshöhe. Dort 
kollidierte er an der Einmündung zur Straße Widdert mit einem 
Maschendrahtzaun und riss diesen aus der Verankerung. Der Zaun 
verfing sich unter dem Pkw und wurde während der Fahrt 
mitgeschliffen. Anschließend führte die Flucht weiter über die 
Widderter Straße. Dabei touchierte der Zaun einen Fußgänger (57), der
sich auf dem Heimweg befand. Der Mann stürzte und zog sich leichte 
Verletzungen zu. Zudem beschädigte das Fahrzeug einen geparkten Dacia
Jogger.

Auch nach diesen Unfällen flüchtete der 22-Jährige weiter. Auf der 
Börsenstraße löste sich der Zaun und beschädigte zwei geparkte Autos 
(Seat Ateca und VW Polo).

Das Fahrzeug und den Unfallfahrer trafen die Beamten schlussendlich 
am Pfaffenberger Weg an. Während der Aufnahme stellten die Polizisten
Alkoholgeruch bei dem Mann fest. 
Auf der Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Bei der Unfallflucht entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 
Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, 
sich unter 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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