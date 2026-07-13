Polizei Wuppertal

POL-W: SG Mehrere beschädigte Fahrzeuge und ein Leichtverletzter nach Unfallflucht

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Samstag (12.07.2026, 02:00 Uhr) ereigneten sich in Solingen-Widdert mehrere Verkehrsunfallfluchten. Zunächst prallte ein 22-Jähriger mit seinem Ineos Grenadier auf dem Hohlenpuhler Weg gegen eine Leitplanke. Ein Zeuge hörte den Knall und begab sich zur Unfallörtlichkeit. Dort sprach der Mann kurz mit dem Fahrzeugführer, bevor dieser flüchtete. Die Fahrt des Solingers führte weiter über die Friedrichshöhe. Dort kollidierte er an der Einmündung zur Straße Widdert mit einem Maschendrahtzaun und riss diesen aus der Verankerung. Der Zaun verfing sich unter dem Pkw und wurde während der Fahrt mitgeschliffen. Anschließend führte die Flucht weiter über die Widderter Straße. Dabei touchierte der Zaun einen Fußgänger (57), der sich auf dem Heimweg befand. Der Mann stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Zudem beschädigte das Fahrzeug einen geparkten Dacia Jogger. Auch nach diesen Unfällen flüchtete der 22-Jährige weiter. Auf der Börsenstraße löste sich der Zaun und beschädigte zwei geparkte Autos (Seat Ateca und VW Polo). Das Fahrzeug und den Unfallfahrer trafen die Beamten schlussendlich am Pfaffenberger Weg an. Während der Aufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Auf der Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Bei der Unfallflucht entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, sich unter 0202/284-0 zu melden.

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