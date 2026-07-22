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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Rücknahme der "Öffentlichkeitsfahndung" nach Esel-Eigentümer

Wesel (ots)

Die auf einem Spielplatz gefundene Eselfigur kommt wieder nach Hause. Dank eines Hinweises konnte die Polizei den rechtmäßigen Eigentümer ermitteln.

Wir berichteten über den Fall: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6318507

Der Eigentümer der Eselfigur wohnt in der Nähe des Fundortes. Er kann den Esel jetzt bei der Polizei abholen.

BH/

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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