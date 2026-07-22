Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Rücknahme der "Öffentlichkeitsfahndung" nach Esel-Eigentümer

Wesel (ots)

Die auf einem Spielplatz gefundene Eselfigur kommt wieder nach Hause. Dank eines Hinweises konnte die Polizei den rechtmäßigen Eigentümer ermitteln.

Wir berichteten über den Fall: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6318507

Der Eigentümer der Eselfigur wohnt in der Nähe des Fundortes. Er kann den Esel jetzt bei der Polizei abholen.

BH/

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