Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht am Bedaplatz

Bitburg (ots)

Am Mittwoch, den 05.08.2026, kam es zwischen 13:15 Uhr und 14:00 Uhr auf dem Bedaplatz in Bitburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf dem dortigen Parkplatz wurde ein blauer VW Passat von einem bislang unbekannten Fahrzeug im Bereich der Beifahrerseite touchiert, bevor sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bitburg unter der Telefonnummer 06561 / 96850 in Verbindung zu setzen.

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