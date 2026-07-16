Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Feldes und Brand eines Personenkraftwagens

Binsfeld, Wittlich (ots)

Am 15.07.2026 gegen 18:00 Uhr kam es zum Brand einer etwa 15qm großen Ackerfläche im Bereich der Saalholzstraße in Binsfeld. Die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Es ergaben sich zunächst keine Hinweise auf strafbares Verhalten. Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Am 15.07.2026 gegen 18:06 Uhr kam es vermutlich aufgrund eines technischen Defekts zum Brand eines Personenkraftwagens in der Eichenstraße in Wittlich. Das Fahrzeug wurde durch den Brand vollends zerstört. Die Flammen beschädigten zudem eine Hecke und die Regenrinne des Nachbaranwesens leicht. Die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Es ergaben sich zunächst keine Hinweise auf strafbares Verhalten. Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell