PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Feldes und Brand eines Personenkraftwagens

Binsfeld, Wittlich (ots)

Am 15.07.2026 gegen 18:00 Uhr kam es zum Brand einer etwa 15qm großen Ackerfläche im Bereich der Saalholzstraße in Binsfeld. Die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Es ergaben sich zunächst keine Hinweise auf strafbares Verhalten. Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Am 15.07.2026 gegen 18:06 Uhr kam es vermutlich aufgrund eines technischen Defekts zum Brand eines Personenkraftwagens in der Eichenstraße in Wittlich. Das Fahrzeug wurde durch den Brand vollends zerstört. Die Flammen beschädigten zudem eine Hecke und die Regenrinne des Nachbaranwesens leicht. Die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Es ergaben sich zunächst keine Hinweise auf strafbares Verhalten. Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 16.07.2026 – 07:10

    POL-PDWIL: Verkehrsunfälle mit Flucht

    Wittlich, Greimerath, Esch (ots) - Im Zeitraum 14.07.2026, 19:30 Uhr bis 15.07.2026, 07:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Koblenzer Straße in Wittlich. Hier kollidierte er mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Personenkraftwagen der Marke VW und beschädigte diesen am linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 14:19

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit betrunkener Fahrzeugführerin in Mülheim/Mosel

    Bernkastel-Kues (ots) - Am 15.07.2026 wurde gegen 10:15 Uhr ein Verkehrsunfall gemeldet, bei welchem ein Kleinwagen im Bereich der B 53, von Andel kommend in Richtung der Brücke Mülheim, über zwei Leitpfosten fuhr. Vor Ort fanden die Beamten der PI Bernkastel-Kues den Kleinwagen vor, der nicht mehr fahrbereit war und die Einmündung nach Brauneberg versperrte. Bei ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 07:12

    POL-PDWIL: Irrfahrt in der Baustelle - Zeugen gesucht !

    Prüm - Dausfelder Höhe (ots) - Am Dienstagabend, den 14.07.2026, gegen 22:45 Uhr, kam es auf der B51, Gemarkung Dausfeld, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Autofahrer befuhr die B51 von Prüm kommend in Fahrtrichtung Stadtkyll und folgte der aktuell geänderten Verkehrsführung in der Baustelle. Im einspurigen Bereich kam dem Fahrer auf dessen Fahrspur ein anderer Verkehrsteilnehmer mit einem PKW entgegen, wodurch der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren