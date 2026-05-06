Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Fahrzeuges

Diefenbach (ots)

Am 05.05.2026 gegen 21:50 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand eines Personenkraftwagens im Bereich des Bergwegs in Diefenbach gerufen.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben vor Ort, dass ein technischer Defekt ursächlich für den Brand gewesen sein dürfte.

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