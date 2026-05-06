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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 27.04.2026 bis 05.05.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Einfamilienhaus im Bereich der Belinger Straße in Wittlich.

Hier brachen sie durch Aufhebeln einer Eingangstüre in das Innere des Anwesens ein und durchsuchten dort alle Räumlichkeiten.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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