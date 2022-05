Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Viele Verstöße bei Verkehrskontrolle in der Gottlieb-Daimler-Straße in Wittlich

Wittlich (ots)

Aufgrund von Bauarbeiten besteht in der Gottlieb-Daimler-Straße in Richtung Julius-von-Liebig-Straße aufgrund der eingerichteten Baustelle aktuell eine Einbahnstraßenregelung. Das bedeutet, dass die Gottlieb-Daimler-Straße nur in Richtung Justus-von-Liebig-Straße verlassen werden kann. In den letzten Tagen konnte vermehrt festgestellt werden, dass die Einbahnstraßenregelung nicht eingehalten wird. Kontrollmaßnahmen an der Örtlichkeit ergaben knapp 50 Verstöße innerhalb von einer Stunde. Die Verkehrsteilnehmer werden daher nochmals auf die bestehende Regelung hingewiesen und sensibilisiert. Besucher der Geschäfte und Firmen in der Gottlieb-Daimler-Straße dürfen nur nach rechts in die Gottlieb-Daimler-Straße einfahren und ihren Weg über die Justus-von-Liebig-Straße fortsetzen. Die Polizei wird auch künftig Kontrollen an der Örtlichkeit durchführen.

