POL-NOM: Verkehrsunfall beim Aussteigen verursacht

Northeim (ots)

Northeim, Bergstraße, Montag, 12.07.21, 19.35 Uhr

HÖCKELHEIM (köh) - Am Montag verursachte eine Autofahrerin beim Aussteigen einen Verkehrsunfall.

Eine 42-jährige Moringerin parkte ihren VW Polo am rechten Fahrbahnrand in der Bergstraße. Beim Öffnen der Fahrertür übersah sie einen vorbeifahrenden Citroen, sodass es zu einer Kollision mit dem Citroen C 5 kam. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro.

Um "Dooring"-Unfälle zu vermeiden, empfiehlt das Präventionsteam der Polizeiinspektion Northeim die Autotür unter Anwendung des sogenannten "holländischen Griffs" zu öffnen. Dabei öffnet der Fahrzeugführer die Tür mit der rechten Hand, der Beifahrer analog mit der linken, um den rückwärtigen Verkehr durch eine leichte Drehung des Oberkörpers im Blick zu haben. Weitere Informationen finden Sie auch unter https://www.dvr.de/praevention/kampagnen/kopf-drehen-rad-fahrende-sehen

