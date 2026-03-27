Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vorsicht vor Anlagebetrug

Ludwigshafen (ots)

Ein 66-jähriger Ludwigshafener wurde vor zwei Wochen im Internet auf einen Online-Broker aufmerksam. Mit Aussicht auf eine hohe Rendite wurde der Senior dazu gebracht über 30.000 Euro zu überweisen. Als er erneut über 10.000 Euro überweisen wollte, warnte ihn seine Bank, dass er wahrscheinlich einer Betrugsmasche zum Opfer gefallen sei.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Anlagebetrug zu schützen

- Geben Sie keine sensiblen Daten wie Zugangsdaten für das Online-Banking preis.

- Gewähren Sie niemals Zugriff auf Ihren Rechner oder Ihr Smartphone.

- Klicken Sie nicht auf unseriös wirkende Anzeigen mit übertriebenen Versprechungen.

- Seien Sie besonders misstrauisch, wenn die Investitionen ausschließlich in Kryptowährungen getätigt werden kann.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei, wenn Sie Opfer eines Betruges wurden.

- Mit dem "Fake-Check Geldanlage" der Verbraucherzentrale können unseriöse Anbieter rechtzeitig erkannt werden: https://www.verbrau cherzentrale-rlp.de/geld-versicherungen/spar en-und-anlegen/ist-die -geldanlage-serioes-so-hilft-der-fakecheck-geldanlage-98258

Nutzen Sie die Unternehmensdatenbank der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), um sich über Trading-Plattformen zu informieren: https://www.bafin.de/DE/PublikationenDaten/Datenbanken/Unternehmenssuche/unternehmenssuche_node.html

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