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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vorsicht vor Anlagebetrug

Ludwigshafen (ots)

Ein 66-jähriger Ludwigshafener wurde vor zwei Wochen im Internet auf einen Online-Broker aufmerksam. Mit Aussicht auf eine hohe Rendite wurde der Senior dazu gebracht über 30.000 Euro zu überweisen. Als er erneut über 10.000 Euro überweisen wollte, warnte ihn seine Bank, dass er wahrscheinlich einer Betrugsmasche zum Opfer gefallen sei.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Anlagebetrug zu schützen

   - Geben Sie keine sensiblen Daten wie Zugangsdaten für das 
     Online-Banking preis.
   - Gewähren Sie niemals Zugriff auf Ihren Rechner oder Ihr 
     Smartphone.
   - Klicken Sie nicht auf unseriös wirkende Anzeigen mit 
     übertriebenen Versprechungen.
   - Seien Sie besonders misstrauisch, wenn die Investitionen 
     ausschließlich in Kryptowährungen getätigt werden kann.
   - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei, wenn Sie Opfer eines 
     Betruges wurden.
   - Mit dem "Fake-Check Geldanlage" der Verbraucherzentrale können 
     unseriöse Anbieter rechtzeitig erkannt werden: 
     https://www.verbrau cherzentrale-rlp.de/geld-versicherungen/spar
     en-und-anlegen/ist-die 
     -geldanlage-serioes-so-hilft-der-fakecheck-geldanlage-98258

Nutzen Sie die Unternehmensdatenbank der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), um sich über Trading-Plattformen zu informieren: https://www.bafin.de/DE/PublikationenDaten/Datenbanken/Unternehmenssuche/unternehmenssuche_node.html

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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