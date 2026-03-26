Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alkoholisiert aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (26.03.2026, gegen 1 Uhr) kontrollierten Polizeikräfte einen 63-jährigen Autofahrer, da dieser die Ludwigstraße (Einbahnstraße) entgegen der vorgeschriebenen Richtung befuhr. Die Beamten bemerkten bei der Kontrolle Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Dieser ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Dem 63-Jährigen wurde in einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell