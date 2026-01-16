PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mann klaut Geldbeutel unter Vorwand - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagmorgen (16.01.2026) gegen 5:30 Uhr sprach ein Unbekannter eine 69-jährige Frau auf dem Hans-Warsch-Platz (Oggersheim) an und fragte diese nach "Feuer". Im nächsten Moment entriss der Mann der Geschädigten ihren Geldbeutel und flüchtete anschließend zu Fuß in eine Gasse, nahe der Polizeiwache Oggersheim.

Die 69-Jährige blieb dabei unverletzt. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - Körpergröße: ca. 1,70 m
   - circa 20 Jahre
   - dunkle Haarfarbe
   - weißer Pullover

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der E-Mail-Adresse piludwigshafen2@polizei.rlp.de oder unter 0621/963-24250 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Junga, PK'in
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

