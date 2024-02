POL-PPRP: Alkoholisiert und ohne Führerschein verunfallt (Ludwigshafen) - Oggersheim

Ludwigshafen - Gartenstadt / Maudach (ots) - Aktuell findet in Ludwigshafen, insbesondere in den Stadtteilen Gartenstadt und Maudach, eine Vermisstensuche statt. Ein älterer Mann ist aus einem Altenpflegeheim abgängig und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Hierzu ist auch der Polizeihubschrauber im Einsatz und unterstützt die am Boden fahndenden Polizeikräfte. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

