POL-WES: Voerde - Zwei Täter nach Diebstahl auf Wertstoffhof angetroffen

Wesel (ots) - Am Dienstagnachmittag gegen 15:10 Uhr meldete ein Sicherheitsunternehmen einen Einbruch in einer Werkshalle in Wesel Fusternberg an der Schillwiese. Bei Eintreffen der Polizei wurde eine Person auf dem Dach festgestellt, die daraufhin flüchtete. Der Täter lief in Richtung Lippe, sprang in den Fluss und durchquerte diesen. Anschließend verlor sich seine Spur in der Lippeaue. Die Polizei leitete eine groß ...

