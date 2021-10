Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Männer auf Party attackiert

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots)

In den frühen Morgenstunden des 24.10.2021, gegen 03:00 Uhr, befanden sich zwei 25 und 28 Jahre alten Männer auf einer Party in der Betty-Impertro-Straße in der Ludwigshafener Gartenstadt. Aus bisher ungeklärten Gründen wurden sie beim Feiern aus einer sechsköpfigen Personengruppe heraus geschlagen, getreten, angespuckt und beleidigt. Hierdurch erlitten beide Männer leichte Verletzungen. Eine medizinische Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde jedoch abgelehnt. Die sechs Täter konnten noch in der Nacht ermittelt werden und müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

