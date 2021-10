Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 21-Jährige wird Opfer häuslicher Gewalt

Ludwigshafen-Süd (ots)

Am Samstagabend, 23.10.2021 gegen 21:30 Uhr, kam es in der Heinrich-Heine-Straße in Ludwigshafen am Rhein zunächst zu Beziehungsstreitigkeiten zwischen einer 23 Jahre jungen Frau und ihrem 21-jährigen Lebenspartner. Der Streit eskalierte derart, dass der 21-Jährige seiner Freundin unter anderem mehrfach ins Gesicht schlug. Darüber hinaus entwendete er die beiden Mobiltelefone seiner Freundin und beschädigte diverse Einrichtungsgegenstände. Durch die Gewaltanwendung erlitt die 23-Jährige Prellungen sowie Hämatome im Bereich des Gesichts. Sie wurde durch den verständigten Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Um weitere Angriffe durch den Partner zu verhindern, wurde dieser aus der Wohnung verwiesen und ihm die Kontaktaufnahme zur 23-Jährigen für die nächsten Tage untersagt. Außerdem wurden diverse Strafverfahren gegen den 21-Jährigen eingeleitet. Zur weiteren Beratung und Betreuung der Frau wurde die Interventionsstelle Ludwigshafen informiert.

Wenn auch Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Auf allen Polizeidienststellen stehen Ihnen speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell