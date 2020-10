Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verfolgungsfahrt endet in Gleisbett

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am 27.10.2020, gegen 23:32 Uhr, sollte ein 32-jähriger Autofahrer auf dem Schänzeldamm kontrolliert werden. Statt stehen zu bleiben, beschleunigte der Fahrer jedoch und wollte flüchten. Im Kreuzungsbereich Saarlandstraße/Adlerdamm wich der 32-Jährige einem anderene Auto aus, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte in das Gleisbett der Straßenbahn und kam an einem Oberleitungsmast zum Stehen. Er versuchte noch zu Fuß zu flüchten, konnte aber durch Polizeibeamte eingeholt und festgenommen werden.

Im Nachgang stellte sich heraus, dass der 32-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war, die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet sind und das geführte Auto außer Betrieb gesetzt und keinen Versicherungsschutz hat. Außerdem konnten im Handschuhfach mehrere Gramm Marihuana aufgefunden werden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Sowohl der 32-Jährige als auch sein 24-jähriger Beifahrer wurden durch den Aufprall und das Auslösen des Airbags leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Berens

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell