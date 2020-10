Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ölspur verursacht Unfälle

Ludwigshafen (ots)

Eine Ölspur war vermutlich der Auslöser für zwei Verkehrsunfälle, die sich heute (27.10.2020) auf der B44 auf der Auffahrt zur Kurt-Schumacher-Brücke in Fahrtrichtung Mannheim ereigneten. Zunächst kam dort ein Kleintransporter ins Schleudern, prallte gegen die Leitplanke und verursachte Sachschaden. Kurze Zeit später verlor ein Rollerfahrer die Kontrolle über sein Kleikraftrad und stürzte. Hierbei verletzte sich die Beifahrerin leicht. Die Auffahrt musste bis zur vollständigen Reinigung für den Verkehr gesperrt werden. Die Polizei sucht nun den Verursacher der Ölspur. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

