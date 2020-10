Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Hotel

Ludwigshafen (ots)

Vier Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren wurden am Sonntag (25.10.2020) bei einem Einbruch in ein Hotel erwischt. Gegen 18.40 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass vier Jugendliche versuchen würden in ein Hotel in der Luitpoldstraße einzubrechen. Also die Polizei erschien, flüchten die Täter zu Fuß. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und stellte die Täter kurze Zeit später. Die zwei 14-Jährigen und der 16-Jährige wurden anschließend den Eltern übergeben. Alle Beteiligten müssen sich den wegen Einbruchdiebstahl verantworten.

