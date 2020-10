Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handy angeboten - Käufer flüchtet

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Einer 25-Jährigen wurde am Dienstag (27.10.2020) von einem vermeintlichen Käufer das Smartphone im Wert von 400 Euro gestohlen. Die junge Frau bot das Smartphone auf einer Onlineverkaufsplattform zum Verkauf an. Ein Käufer meldete sich bei ihr und man vereinbarte um 19.30 Uhr eine Übergabe in der Bürgermeister-Kutterer-Straße. Vor Ort machte sich der Käufer ein Bild über den Zustand des Smartphones, indem es er in die Hand nahm. Anschließend rannte der Käufer im Bereich der Bismarckstraße einfach los und flüchtete mit der Beute. Der Unbekannte war zwischen 18 und 21 Jahre alt, circa 1,75m bis 1,80m groß. Zum Tatzeitpunkt trug er schwarze Sportkleidung. Er sprach Französisch und konnte nur teilweise Deutsch. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell