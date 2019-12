Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich - Unfall bei gefährlichem Überholmanöver

Lengerich (ots)

Am Samstagabend, 30. November, ist es auf der Lingener Straße (L60) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 18.15 Uhr war ein Mann mit seinem schwarzen VW Passat in Richtung Lingen unterwegs, als ihm auf seiner Fahrspur ein im Überholvorgang befindliches Auto entgegenkam. Der Passatfahrer wich nach rechts aus, konnte eine Berührung der Autos mit den Außenspiegeln nicht mehr verhindern. Der Unfallverursacher sowie der Fahrer des überholten Fahrzeugs hielten nicht an. Zu dem Verursacher kann gesagt werden, dass es sich vermutlich um ein getuntes, sehr lautes Fahrzeug Auto mit Xenon-Scheinwerfern gehandelt hat. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

