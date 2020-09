Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ladendieb versucht Parfüm im Wert von über 600 Euro zu stehlen

Ludwigshafen (ots)

Dank aufmerksamer Mitarbeiter konnte am Dienstag, 15.09.2020, 15:30 Uhr, ein Ladendiebstahl in Höhe von rund 645 Euro verhindert werden. Ein 29-Jähriger packte sich mehrere Damen- und Herrenparfums in seinen Rucksack und wollte ohne zu bezahlen eine Drogerie am Rathausplatz verlassen. Dabei wurde er von den Mitarbeitern angesprochen. Der Mann war alkoholisiert (ca. 2,5 Promille).

Ladendiebe nutzen günstige Gelegenheiten. Die meisten Ladendiebe sind Erst- und Einzeltäter. Eher selten wenden sie besonders raffinierte Tricks an, um zum Ziel zu kommen. Den besten Schutz vor Ladendieben bietet qualifiziertes Verkaufspersonal. Mitarbeiter, die auch in Kaufhäusern und Selbstbedienungsläden erkennbar präsent und aufmerksam sind sowie im Umgang mit Ladendieben ausgebildet sind, haben sich als wirksamste "Waffe" gegen Langfinger erwiesen. Alle übrigen Maßnahmen zur Verhinderung von Ladendiebstahl haben in erster Linie abschreckenden Charakter.

Weitere Hinweise Ihrer Polizei zum Schutz vor Ladendiebstahl finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/ladendiebstahl/

