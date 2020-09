Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Lkw beschädigt Gebäude - 7.000 Euro Sachschaden

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag, 15.09.2020, 6:20 Uhr, verursachte ein Lkw in der Ludwigstraße einen Unfall mit rund 7.000 Euro Sachschaden. Der 64-jährige Fahrer befuhr mit seinem Lkw entgegen der erlaubten Fahrtrichtung die Bahnhofstraße von der Rheinallee kommend und wollte nach rechts in die Ludwigstraße abbiegen. Dabei stieß der Auflieger gegen ein dortiges Gebäude.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Thorsten Mischler

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell