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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Garten

Speyer (ots)

In der Zeit von Sonntag, dem 02.08.2026, 18:00 Uhr bis Montag, den 03.08.2026, 07:40 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Garten eines Einfamilienhauses in der Remlingstraße ein. Hierbei wurde die Gartentür beschädigt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen haben die unbekannten Täter nichts gestohlen. Es entstand ein Schaden in zweistelliger Höhe.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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