Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Geklärte Unfallflucht

Römerberg (ots)

In der heutigen Nacht meldete ein Zeuge kurz nach 04:00 Uhr einen verunfallten PKW in der Gutenbergstraße. Ein silber-grauer PKW der Marke Audi war aus unbekannten Gründen mit einem geparkten PKW der Marke Mercedes kollidiert. Der Fahrer des Audi befand sich nicht mehr vor Ort, ebenso fehlten die Kennzeichen des Fahrzeugs. Die eingesetzten Polizisten ermittelten den vermeintlichen Eigentümer des Unfallfahrzeugs, dieser bezeugte jedoch mittels Kaufvertrags, dass er den PKW wenige Tage zuvor an einen anderen Mann weiterverkauft hatte. Der neue, 17-jährige Eigentümer des PKW, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde ebenfalls von der Polizei aufgesucht. Bei ihm stellten die eingesetzten Beamten den Einfluss von Betäubungsmitteln fest. Den Fahrzeugschlüssel des PKW hatte der 17-Jährige in seiner Hosentasche einstecken. Ihm wurde schließlich von einem Arzt eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Der Unfallverlauf und die Geschehnisse nach dem Unfall sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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