Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrugsmasche über TikTok: Identität gestohlen und Arbeitslohn umgeleitet

Mutterstadt (ots)

Ein 46-jähriger Mann ist Opfer einer perfiden Betrugsmasche geworden. Ende Mai 2026 suchte der Geschädigte auf der Kurzvideoplattform TikTok nach einem Kredit über 20.000 Euro. Er kontaktierte eine vermeintliche Vermittlerin und schickte ihr über WhatsApp Fotos seines Personalausweises sowie seiner Lohnabrechnung. Direkt im Anschluss brach der Kontakt ab. Anfang August blieb das Gehalt des Mannes aus. Nach Rücksprache mit dem Arbeitgeber kam der Betrug ans Licht: Die Täter hatten die erlangten Daten genutzt, um sich per E-Mail als der Mitarbeiter auszugeben. Sie teilten dem Arbeitgeber eine neue Bankverbindung mit, woraufhin der Lohn auf ein fremdes Konto überwiesen wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei warnt: Versenden Sie niemals Ausweisdokumente oder Gehaltsabrechnungen über soziale Medien oder Messenger-Dienste an Unbekannte.

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