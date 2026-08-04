Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an mehreren Bäumen auf dem Schaffnereiplatz - Zeugen gesucht!

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten auf dem Schaffnereiplatz in Frankenthal mehrere Bäume (Platanen). Der Schaden wurde am 10.07.2026 festgestellt, weshalb sich die Tat selbst vor dem 10.07.2026 ereignet haben dürfte. Der Gesamtschaden wird auf über 60.000EUR geschätzt.

Zeugenhinweise hinsichtlich der bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

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