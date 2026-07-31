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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verletzter Kradfahrer nach Verkehrsunfall

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)

Am Donnerstagmorgen begann ein Motorradfahrer nach dem Grünwerden einer Ampel im Bereich des Kaiserwörthdammes gerade anzufahren, als diesem eine junge Fahrerin mit ihrem PKW von hinten auffuhr. Der Kradfahrer wurde hierdurch leichtverletzt und musste zur medizinischen Behandlung in ein Ludwigshafener Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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