POL-PDLU: Verletzter Kradfahrer nach Verkehrsunfall

Rödersheim-Gronau (ots) - Über die Integrierte Leitstelle wurde am frühen Freitagmorgen (31.07.2026) gegen 3 Uhr ein Brand im Bereich des Pfaffenpfads gemeldet. Vor Ort stellte die Freiwillige Feuerwehr insgesamt vier Brandstellen fest. Die Feuer waren in den Gärten ausgebrochen, die direkt an die umliegenden Felder grenzen. Da die Einsatzkräfte an zwei der Brandstellen Reste von Grillanzünder-Verpackungen fanden, ...

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