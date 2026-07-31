POL-PDLU: Verletzter Kradfahrer nach Verkehrsunfall
Ludwigshafen-Mundenheim (ots)
Am Donnerstagmorgen begann ein Motorradfahrer nach dem Grünwerden einer Ampel im Bereich des Kaiserwörthdammes gerade anzufahren, als diesem eine junge Fahrerin mit ihrem PKW von hinten auffuhr. Der Kradfahrer wurde hierdurch leichtverletzt und musste zur medizinischen Behandlung in ein Ludwigshafener Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
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