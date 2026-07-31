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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Bauhof - Zeugen gesucht

Waldsee (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 30.07.2026, 16 Uhr bis 18 Uhr, kam es zu einem Einbruch auf dem Gelände des Bauhofs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überwand ein bislang unbekannter Täter das Tor zum Gelände und öffnete anschließend die Tür zur Werkstatt. Trotz des Eindringens wurde nach ersten Erkenntnissen nichts aus der Werkstatt entwendet. Die Polizei bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit der zuständigen Dienststelle in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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