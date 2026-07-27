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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen - Flächenbrand löst Feuerwehreinsatz aus
Am Samstag kam es bei Langenenslingen zu einem Flächenbrand. Rund sieben Hektar Stoppelfeld brannten nieder.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand östlich vom Teilort Andelfingen aus. Dort brannte ein abgeerntetes Feld auf einer Fläche von etwa acht Hektar. Die Feuerwehren aus Langenenslingen und Andelfingen waren mit einem Löschzug im Einsatz und löschten die Flammen. Weitere Unterstützung erhielten sie auch von Bauern aus der Umgebung. Die setzten Grubber (landwirtschaftliches Gerät zur nichtwendenden Bodenbearbeitung) und Wasser aus Güllefässern ein. Gegen 19 Uhr war das Feuer größtenteils gelöscht. Rund sieben Hektar wurden zerstört. Der Schaden lässt sich auf rund 1.000 Euro schätzen. Verletzt wurde niemand. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen nicht vor, so die Polizei Riedlingen.

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Rückfragen bitte an:

Bernd Kurz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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