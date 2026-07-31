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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Harthausen - Möglicher Unfall - Zeugen/Geschädigter gesucht

Harthausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr fuhr ein 69-Jähriger mit seinem blauen PKW der Marke Kia in der Speyerer Straße. Etwa auf Höhe der VR-Bank nahm der 69-Jährige ein Geräusch wahr, welches er jedoch nicht einordnen konnte. An seinem Ziel angekommen bemerkte er, dass die Spiegelkappe des rechten Außenspiegels abgefallen war. Bei einer Nachschau durch den 69-Jährigen und einer Polizeistreife in der Speyerer Straße konnte weder die Spiegelkappe noch ein beschädigtes Fahrzeug festgestellt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt geben können, oder Geschädigte, welche im genannten Zeitraum ihren PKW in der Speyerer Straße geparkt und einen Schaden daran festgestellt haben, sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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