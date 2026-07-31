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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Alkoholisiert PKW gefahren

Speyer (ots)

In der heuteigen Nacht, kurz nach 1 Uhr stellten Polizeibeamte im Rahmen einer Kontrollstelle in der Wormser Landstraße bei einem 41-jährigen PKW-Fahrer Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Dem 41-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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