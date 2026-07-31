POL-PDLU: Speyer - Alkoholisiert PKW gefahren
Speyer (ots)
In der heuteigen Nacht, kurz nach 1 Uhr stellten Polizeibeamte im Rahmen einer Kontrollstelle in der Wormser Landstraße bei einem 41-jährigen PKW-Fahrer Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Dem 41-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn eingeleitet.
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