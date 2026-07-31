POL-PDLU: Speyer - Alkoholisiert PKW gefahren

Harthausen (ots) - Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr fuhr ein 69-Jähriger mit seinem blauen PKW der Marke Kia in der Speyerer Straße. Etwa auf Höhe der VR-Bank nahm der 69-Jährige ein Geräusch wahr, welches er jedoch nicht einordnen konnte. An seinem Ziel angekommen bemerkte er, dass die Spiegelkappe des rechten Außenspiegels abgefallen war. Bei einer ...

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