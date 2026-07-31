Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall in Kreisverkehr mit verletzten Personen

Speyer (ots)

Am Donnerstag, gegen 23:25 Uhr fuhren ein 19-jähriger PKW-Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer mit einem blauen PKW der Marke Fiat von der Fritz-Ober-Straße ordnungsgemäß in den Kreisverkehr beim Ziegelofenweg. Eine 18-jährige PKW-Fahrerin fuhr mit ihrer 17-jährigen Beifahrerin in einem weißen PKW der Marke Mercedes ebenfalls von der Fritz-Ober-Straße in den Kreisverkehr beim Ziegelofenweg.

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor die 18-Jährige die Kontrolle über den PKW, fuhr über die Verkehrsinsel und rammte den blauen Fiat des 19-Jährigen. Der Fiat wurde durch den Zusammenstoß auf das Eckgrundstück Ziegelofenweg/Dr.-Eduard-Orth-Straße geschoben. Bei beiden PKW lösten die Airbags aus, die Fahrerin des Mercedes und der Beifahrer des Fiat wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Über einen Schaden am Eckgrundstück ist bei aktuellem Stand der Ermittlungen nichts bekannt. Bei den Fahrern beider Fahrzeuge lagen keine Hinweise auf den Einfluss berauschender Mittel vor. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in niedriger, fünfstelliger Höhe.

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