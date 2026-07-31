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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Brandstiftung in Gartenanlage - Zeugen gesucht

Rödersheim-Gronau (ots)

Über die Integrierte Leitstelle wurde am frühen Freitagmorgen (31.07.2026) gegen 3 Uhr ein Brand im Bereich des Pfaffenpfads gemeldet. Vor Ort stellte die Freiwillige Feuerwehr insgesamt vier Brandstellen fest. Die Feuer waren in den Gärten ausgebrochen, die direkt an die umliegenden Felder grenzen. Da die Einsatzkräfte an zwei der Brandstellen Reste von Grillanzünder-Verpackungen fanden, ist von einer vorsätzlichen Brandlegung auszugehen. Durch das Feuer wurden größtenteils Gestrüpp sowie zwei mindestens 50 Jahre alte Bäume beschädigt. An der genannten Anschrift kam es in der Vergangenheit bereits in 2022 und 2023 jeweils zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Pfaffenpfads oder den angrenzenden Feldern beobachtet haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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