Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tangstedt (OD) - Einbrecher stiehlt Schmuck und Bargeld bei Wohnungseinbruchdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Tangstedt (OD) (ots)

In der Nacht vom 29.04.2026 (Mittwoch) auf den 30.04.2026 (Donnerstag) ist es zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Hauptstraße (zwischen Beekmoorweg und Dorfstraße) gekommen. Der oder die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Zwischen 21:00 Uhr und 05:00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zum Haus und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Schmuck und Bargeld, welches sie im Haus fanden, nahmen sie an sich, bevor sie sich in unbekannte Richtung vom Tatort entfernten. Der gesamte Schaden wurde vorerst mit 3000 Euro beziffert.

Die Ermittlungen zu dieser Tat führt die Kriminalpolizei Pinneberg. Sachdienliche Hinweise von möglichen Zeugen werden dort unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de entgegengenommen.

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