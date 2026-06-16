PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 17-Jähriger unter Cannabiseinfluss auf E-Scooter gestoppt

Schifferstadt (ots)

In der Nacht vom 15.6.2026 auf den 16.6.2026 zog die Polizei in Schifferstadt einen jugendlichen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen 23 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung den 17-Jährigen in der Bahnhofstraße. Während der Überprüfung bemerkten die Beamten deutliche körperliche Anzeichen für einen zeitnahen Drogenkonsum. Der Jugendliche räumte schließlich ein, Cannabis konsumiert zu haben. Im Anschluss wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Minderjährige mitsamt seinem Elektrokleinstfahrzeug an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 11:12

    POL-PDLU: Radfahrerin bei Abbiegeunfall verletzt

    Neuhofen (ots) - Am Montagnachmittag (15.06.2026) kam es in Neuhofen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 69-jährige Radfahrerin Verletzungen erlitt. Gegen 16 Uhr befuhr die Seniorin mit ihrem Fahrrad die Ludwigshafener Straße und beabsichtigte, nach links in die Buschstraße abzubiegen. An der Einmündung kam es zur Begegnung mit einer 56-jährigen Autofahrerin, die aus der Buschstraße in Richtung Ludwigshafener ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 20:04

    POL-PDLU: Brand auf Feldfläche hinter Kindertagesstätte - Zeugen gesucht!

    Ludwigshafen -Gartenstadt (ots) - Am Sonntag, den 14.06.2026 gegen 16:30 Uhr kam es auf einer Feldfläche hinter einer Kindertagesstätte in der Schlesier Straße in Ludwigshafen zu einem Brand von ca. 30 qm eines Gebüsches und einem ferner dort abgestellten Möbelstück. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Verletzt ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 19:59

    POL-PDLU: Mutmaßlich unter Drogeneinfluss am Steuer eingeschlafen

    Ludwigshafen - Mitte (ots) - Am Sonntag, den 14.06.2026 gegen 05:45 Uhr wurde der Polizei Ludwigshafen ein Fahrzeug in der Innenstadt gemeldet, dessen Fahrer regungslos in einem auf der Fahrbahn stehenden Pkw saß. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort fest, dass der Motor des Fahrzeugs noch lief und der Fahrer zunächst nicht ansprechbar war. Der Mann wurde zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren