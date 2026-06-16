Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 17-Jähriger unter Cannabiseinfluss auf E-Scooter gestoppt

Schifferstadt (ots)

In der Nacht vom 15.6.2026 auf den 16.6.2026 zog die Polizei in Schifferstadt einen jugendlichen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen 23 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung den 17-Jährigen in der Bahnhofstraße. Während der Überprüfung bemerkten die Beamten deutliche körperliche Anzeichen für einen zeitnahen Drogenkonsum. Der Jugendliche räumte schließlich ein, Cannabis konsumiert zu haben. Im Anschluss wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Minderjährige mitsamt seinem Elektrokleinstfahrzeug an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren.

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