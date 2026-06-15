Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mutmaßlich unter Drogeneinfluss am Steuer eingeschlafen

Ludwigshafen - Mitte (ots)

Am Sonntag, den 14.06.2026 gegen 05:45 Uhr wurde der Polizei Ludwigshafen ein Fahrzeug in der Innenstadt gemeldet, dessen Fahrer regungslos in einem auf der Fahrbahn stehenden Pkw saß. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort fest, dass der Motor des Fahrzeugs noch lief und der Fahrer zunächst nicht ansprechbar war.

Der Mann wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Im Fahrzeug fanden die Beamten zudem eine pulverartige Substanz, die bei einem späteren Schnelltest positiv auf Amphetamin reagierte. Das verkehrsbehindernd abgestellte Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden.

Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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