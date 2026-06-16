Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Radfahrerin bei Abbiegeunfall verletzt

Neuhofen (ots)

Am Montagnachmittag (15.06.2026) kam es in Neuhofen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 69-jährige Radfahrerin Verletzungen erlitt. Gegen 16 Uhr befuhr die Seniorin mit ihrem Fahrrad die Ludwigshafener Straße und beabsichtigte, nach links in die Buschstraße abzubiegen. An der Einmündung kam es zur Begegnung mit einer 56-jährigen Autofahrerin, die aus der Buschstraße in Richtung Ludwigshafener Straße fahren wollte. Obwohl die Radfahrerin vorfahrtsberechtigt war und den Abbiegevorgang bereits eingeleitet hatte, fuhr die Pkw-Fahrerin an. Das Auto touchierte das Fahrrad, woraufhin die 69-Jährige stürzte. Durch den Sturz zog sich die Radfahrerin eine Platzwunde sowie eine Schürfwunde am Arm zu. Sie wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

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