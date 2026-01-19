Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Staatsschutz ermittelt: Unbekannte beschädigten Wahlplakate

Langenselbold (ots)

(lei) Nachdem Unbekannte in der Nacht zu Samstag mehrere Wahlplakate beschädigt haben, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen, die inzwischen von der Kriminalinspektion Staatsschutz geführt werden.

Zunächst hatten zwei Personen gegen 22.35 Uhr in der Ringstraße Plakate für die bevorstehende Kommunal- und Bürgermeisterwahl aufgehängt. Dabei wurden sie offensichtlich von zunächst drei wohl männlichen Jugendlichen beobachtet, die das Geschehen abwertend kommentierten. Zwei der Jugendlichen trugen dunkle Jacken, einer eine hellgraue Jacke mit Kapuze. Nachdem die Mitarbeiter den Ort verlassen hatten, rissen die Jugendlichen - mittlerweile zu viert - insgesamt vier Wahlplakate ab und zerstörten diese. Anschließend flüchteten sie unerkannt in Richtung Wohngebiet Niedertal. Der vierte Tatverdächtige hatte kurze, dunkelblonde Haare und war vollständig dunkel gekleidet.

Kurz vor 1 Uhr ging eine weitere Meldung bei der Polizei ein. Zeugen berichteten, dass ein etwa 25 Jahre alter, schlanker Mann mit zurückgekämmten braunen Haaren in der Friedrichstraße, im Bereich der Hausnummern um die 20, mehrere Wahlplakate abgerissen habe. Auch in diesem Fall handelte es sich um Plakate derselben Partei. Der Mann soll mit einem grauen BMW mit Hanauer Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Auf der Rückbank des Fahrzeugs hätten sich nach Angaben der Zeugen bereits mehrere Wahlplakate befunden. Das Auto wurde später ohne die Plakate an der Halteranschrift von Polizeibeamten aufgefunden.

Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Langenselbold unter der Telefonnummer 06183 91155-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell