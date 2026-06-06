POL-PDLU: Ludwigshafen (Mitte) - gefährliche Körperverletzung
Ludwigshafen (ots)
Am Freitag, den 05.06.2026 kam es um 17:45 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung. Eine männliche Person sei durch mehrere Personen körperlich angegangen worden sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.
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