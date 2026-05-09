POL-PDLU: Sachbeschädigung an Schule - Ludwigshafen Gartenstadt

Schifferstadt (ots) - Schifferstadt Am Donnerstag, den 07.05.2026, kam es in der Iggelheimer Straße gegen 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 12-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg neben der Iggelheimer Straße in Richtung Böhl-Iggelheim. Ein 68-Jähriger befuhr den Radweg in die entgegengesetzte Richtung. Aus Unachtsamkeit übersah der 12-Jährige den entgegenkommenden ...

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