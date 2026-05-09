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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Schule - Ludwigshafen Gartenstadt

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 07.05.2026, auf Freitag, 08.05.2026, beschädigten unbekannte Täter eine Seiteneingangstür einer Schule in der Abteistraße in Ludwigshafen. Eine Strafanzeige hinsichtlich der Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1

Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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